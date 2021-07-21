美議員緊咬政府資助武漢實驗室研究害命 佛奇暴怒

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（法新社華盛頓20日電） 美國總統拜登的政敵持續就COVID-19疫源質疑政府，聯邦參議員保羅和防疫專家佛奇今天在國會激烈交鋒，保羅直指佛奇逃避背負全球400萬條人命的責任，讓佛奇怒不可抑。

共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）今天指控白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）在美國國家衛生院（NIH）資助中國武漢病毒研究所從事一項爭議性研究上「混淆真相」，讓一向莊嚴肅穆的國會聽證會罕見爆發激烈爭辯。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒起源眾說紛紜，病毒是從實驗室外泄的論點，讓武漢病毒研究所成為焦點。上述提到的研究稱為「功能增益」（gain-of-function）研究，科學家為了更精準地預測新興傳染病的特性，會在研究中提高微生物的傳播能力和毒性。

佛奇說：「保羅參議員，坦白說，你不知道你自己在說什麼，我想要嚴正地告訴你。」自美國18個月前爆發COVID-19疫情以來，佛奇參加了數十場聽證會，這是他第一次如此憤怒地回應。

佛奇氣衝衝地指着這位肯塔基州的國會議員說：「如果有人在此說謊，那就是你，參議員。」

保羅警告佛奇，向國會撒謊將面臨刑事懲罰，保羅提醒這位拜登的左右手，他曾告訴國會議員，「美國國家衛生院從未資助武漢病毒研究所的功能增益研究」。

保羅大聲朗讀一位醫師的評估報告，他說，這證實了這樣的研究確實是在中國神秘的實驗室進行，而且是由美國國家衛生院資助。

保羅說：「他們取用只在動物身上才有致病力的病毒株，並增加了它們對人類的傳染性。」

佛奇回應，有數名病毒學家斷定這項研究並非功能增益研究時，保羅馬上提出嚴厲的指控。

保羅表示：「你顧左右而言他，因為你試圖逃避擔負世界各地因疫情死亡的400萬條性命的責任。」

他說：「凡資助實驗室的人，包括你自己，都有責任。」

這位曾在前總統川普政府任職、之後獲拜登延攬的抗疫大將，顯得怒不可遏。

佛奇說：「你是在暗示我們的作為導致人們失去了寶貴的生命。我完全無法接受。」

佛奇後來表示，保羅在多次聽證會上「故技重施」，緊咬華府資助武漢病毒研究所的功能增益研究，與他發生過多次齟齬，提出的指控「毫無所本」。

病毒是從實驗室外泄的說法，最初被外界廣泛斥為陰謀論，但拜登5月下令情報機構徹查疫源後，讓實驗室外逸論再度受到關注。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP