美譴責俄羅斯散播不實資訊 詆毀美國制疫苗

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（法新社華盛頓8日電） 美國今天譴責俄羅斯重施故技，散播不實資訊詆毀美國制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，指稱此舉危及人民生命。

隸屬美國國務院、負責監督外國宣傳的全球參與中心（Global Engagement Center）表示，有4個網路平台散播不實訊息，而俄國情治單位是幕後推手。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者，這些網站散播的「不實訊息，是針對已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）批準的兩款疫苗」。指的是輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）疫苗。

普萊斯說：「非常清楚的是俄國重施故技，散播有關每天都在拯救人命疫苗的不實資訊，這麼做可能危及人民生命。」

「華爾街日報」（WSJ）率先披露全球參與中心這項調查發現，指稱這些網站過分強調美國輝瑞疫苗的風險，用意顯然是在吹捧自家生產的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗。

全球參與中心也發現，中國曾短暫做過類似舉動，但最後決定藉由凸顯北京自身努力來提升疫苗吸引力。

美國情治單位長年以來一直懷疑俄羅斯在散播不實醫療資訊，其中包括1980年代散播美國科學家創造出會導致愛滋病（AIDS）的愛滋病毒（HIV）等謠言。

© 2021 AFP