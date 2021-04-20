美財政部成立新辦公室 監督相關稅收與經濟政策

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（法新社華盛頓19日電） 美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天宣布成立新的氣候辦公室，以監督相關稅收和經濟政策，藉此支持政府應對氣候變遷的行動。

美國財政部說，成立「氣候中心」（Climate Hub）辦公室的目的在於調動資源，運用在氣候友善型投資。美國總統拜登將於本月22日主持全球氣候視訊峰會。

葉倫在聲明中說：「氣候變遷為美國經濟帶來新的挑戰和機遇…需要業界與政府對整個經濟領域進行投資，並採取行動衡量及減輕對家庭、企業和金融部門構成的氣候相關風險。」

她已任命莫頓（John Morton）主掌這個新的氣候中心辦公室，並「確保財政部盡其所能地因應氣候變遷，同時創造增強我國經濟的機會」。

莫頓曾於前總統歐巴馬執政期間在白宮任職，擔任國家安全會議（NSC）能源與氣候變遷事務資深主任。

拜登上任後將環保議題列為施政重點之一，除了宣布美國將重新加入巴黎氣候協定，並提出2兆美元經濟重塑計畫，內容包括創造就業機會、檢修和升級美國基礎設施及投資再生能源。

拜登已邀請40位領導人參與22日至23日的氣候視訊峰會，屆時料將揭露美國積極減少溫室氣體排放量的宏大新目標，盼於峰會主導國際減排合作。

葉倫說：「財政和金融激勵措施將在應對國內外氣候危機，以及為經濟變革機會提供資本方面扮演關鍵角色。」

© 2021 AFP