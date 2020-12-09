美財長提9160億美元新紓困案 盼打破數月談判僵局

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（法新社華盛頓8日電） 新型冠狀病毒疫情重創美國經濟，白宮與國會議員對新一輪抗疫振興計畫仍存在諸多分歧，美國財政部長梅努欽今天提出9160億美元的新紓困方案，盼能打破持續數月的談判僵局。

梅努欽（Steven Mnuchin）在聲明中說，這項提案規模略高於跨黨派參議員上周提出的9080億美元（約新台幣25.8兆元），援助對象包括「州與地方政府，且將為企業、學校和大專院校提供強有力的法律責任保障」。

這些要素都是民主黨和共和黨議員談判的關鍵癥結點。

梅努欽說，今晚已向眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）提出這項規模9160億美元（約新台幣26兆元）的新紓困案，也已徵詢過總統川普和參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。

梅努欽說：「我期待達成跨黨派協議，好讓我們能為美國勞工、家庭和企業提供重要的經濟紓困措施。」

美國國會今年稍早通過總金額2.2兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act）後，民主和共和兩黨議員及川普政府一直未能就後續方案達成共識，談判陷入長達數個月僵局。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，美國疫情嚴峻，國會3月通過CARES Act，為小企業提供貸款和補助，向全民發放1200美元（約新台幣3萬4000元）紓困金，並為失業者擴大安全網，種種舉措都是為了在疫情期間保護美國就業機會。

然而，大多數的援助項目已經到期，梅努欽這項提案是在川普卸任前、就新振興方案達成協議的最後努力。美國總統當選人拜登（Joe Biden）將於一月宣誓就職，新國會屆時也將上任。

總部位於紐約的智庫世紀基金會（The CenturyFoundation）表示，除非國會採取行動，否則上述許多失業補助於本月26日到期後，約有1200萬人將無法再領取政府補助的失業救濟金。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP