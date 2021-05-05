美財長葉倫：若經濟熱起來 利率恐要調升些許

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓4日電） 美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，若總統拜登的最新支出提案生效、經濟熱絡起來，那麼美國利率可能要上調「些許」，以抑制通貨膨脹。

葉倫一番話掀起一陣小風暴，股價也隨之震蕩。她稍後澄清說，她不是在預測，也不是建議聯邦準備理事會（FED）應升息。

拜登推動1.9兆美元抗疫紓困方案在今年3月獲國會通過後，再推出兩項提案，總計要在10年間支出近4兆美元，部分財源來自於對企業和富人增稅。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致2020年經濟下挫，相關支出計畫目標是要修補美國的經濟。

葉倫在大西洋月刊（The Atlantic）專訪預錄中表示：「利率可能要上調些許，以確保我們的經濟不會過熱。」

不過，她說，「這些加碼支出比起經濟規模相對來得小」，且比抗疫紓困案的時間架構來得長。紓困案主要是針對勞工和家庭的燃眉需求。

聯準會矢言維持利率幾近於零，直到就業率恢復、通膨達到目標水準2%以上有段時間，但經濟學者和投資人警告聲浪擴大，說政府支出將造成通貨膨脹螺旋，即工資上漲和物價上漲趨勢的交互作用，導致物價持續攀升。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）等人一直試圖淡化這些疑慮，稱物價短期上揚是疫情帶來空前衝擊之後的反彈，也是因為經濟活動恢復之時的暫時供給問題。

葉倫在鮑爾之前也擔任過聯準會主席，她也同意物價上揚只是暫時現象。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP