美財長：無跡象顯示美國會有經濟衰退

（法新社紐約9日電） 美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示雖然通膨嚴重，美國不太可能遭遇經濟衰退。

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葉倫接受「紐約時報」的經濟論壇專訪表示，目前並無跡象顯示經濟衰退在醞釀中。

法新社報導，美國經濟雖自COVID-19疫情災損後出現強勁復蘇，但40年來最高的通貨膨脹及供應鏈因俄烏戰爭加劇紊亂，讓外界持續陷入悲觀氛圍。

美國勞工部10日將公布5月份消費者物價指數（CPI）報告；分析師預期5月數據可能會比4月時火燙的年增8.3%稍有減緩。

美國聯準會（Fed）已啟動積極升息，預期下周會再次大幅調升。決策官員希望在避免引發經濟衰退下，全力解決通膨壓力。

葉倫展現出能戰勝通膨的信心，說「我相信會有方法可讓經濟軟着陸」。

但聯準會的快速升息平添經濟衰退疑慮；經濟衰退通常指連續兩季出現負成長。

在論壇上被問到怎麼看待饒舌女歌手Cardi B推文唱衰經濟時，葉倫說：「會有經濟衰退風險嗎？當然會有…但有可能出現嗎？我不這麼認為。」 美國總統拜登與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）也分頭設法緩解經濟衰退疑慮；鮑爾說，美國經濟強勁到足以承受更高的借貸成本。 （譯者：紀錦玲）

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