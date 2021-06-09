美超級富豪避稅有方 荷包滿滿實際納稅稅率超低

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（法新社紐約8日電） 根據今天公布的調查報告，若干美國富豪多年未繳任何所得稅，其中包括亞馬遜創辦人貝佐斯和特斯拉執行長馬斯克；與此同時，華府正在權衡解決美國富人和企業避稅問題的新提案。

紐約非營利新聞網站ProPublica發布重磅消息，指亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）2007年和2011年沒繳半毛所得稅，而特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）2018年也透過各種手段避稅。

ProPublica說：「相較於這些美國富豪獲取的巨額財富，他們繳納的稅金只不過是九牛一毛，有時甚至分文未繳。」ProPublica並未透露如何取得這些機密的報稅資料。

多年未向美國國稅局繳納稅金的億萬富豪，還包括媒體巨頭、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg），以及投資大亨艾康（Carl Icahn）和慈善家兼金融巨鱷索羅斯（George Soros）。

ProPublica這份調查報告，是以美國超級富豪逾15 年來向國稅局提交的稅表為依據。

ProPublica說，這些身價上億的富人在納稅申報上沒有任何違法情事，而是採用了「普通人無法企及」的避稅策略。

他們也受益於美國稅法定義應稅收入的方式，因為稅法並未考量股票和房地產等資產不斷增長的價值，只針對相關買賣的收入課稅。

根據報告，貝佐斯2011年報稅時稱其投資損失超過收入，還因撫養兒女獲得4000美元的稅收抵免。

索羅斯的發言人告訴ProPublica，索羅斯2016年至2018年因投資虧損而未繳納聯邦所得稅，但他支持課徵富人稅。

彭博和艾康則說，他們已經繳納所有該繳的稅。

ProPublica說，若把這些億萬富豪繳納的稅金，與富比世雜誌（Forbes）估算其財富增長的數字相比，會發現他們繳納的金額遠低於37%的最高個人所得稅稅率。

舉例來說，股神巴菲特在2014年至2018年繳納的稅款，「實際稅率」僅0.1%。

就在ProPublica公布調查報告的前幾天，七大工業國集團（G7）財長達成歷史性協議，將把全球最低企業稅率訂在15%，作為確保盈利的跨國企業支付其公平稅務份額的多項提案之一。

其他提案包括民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）倡議課徵「超級富豪稅」，包括其持有的股票和房屋價值，而非僅關注他們的收入。

© 2021 AFP