美軍參謀首長：塔利班似已取得「戰略勢頭」

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（法新社華盛頓21日電） 美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天表示，叛亂組織塔利班（Taliban）在阿富汗全國各地發動攻勢似乎取得「戰略勢頭」，不過要說塔利班取得勝利還言之過早。

美國在911恐怖攻擊事件後推翻塔利班政權迄今近20年，在美國為首外國部隊即將全面撤出阿富汗之際，如今阿富汗約400個區域中有半數都落入這個叛亂組織手中。

密利指出，雖然塔利班目前尚未拿下任何省會，但正步步逼近半數省會的邊郊，不過他也表示，要說塔利班取得勝利，還言之過早。

他表示，阿富汗部隊「正在鞏固兵力」以保護大型城市中心：「他們正在採取一種方法來保護人民，且多數人口都住在省會和首都喀布爾（Kabul）。塔利班自動軍事接管並非已成定局。」

塔利班的成功考驗着阿富汗軍隊的士氣。阿富汗軍隊多年來死傷人數高得嚇人．最近國際部隊決定撤出阿富汗，更讓政府軍士氣大受打擊。

雖然阿富汗軍隊接受國際部隊的訓練和裝備，且人數估計大大超越塔利班，密利仍表示，要打贏勝仗並非單靠以眾擊寡就能做到。

他說：「最重要的2個戰鬥乘數其實是意志和領導能力。如今這會是對阿富汗人民、阿富汗維安部隊和阿富汗政府的一場意志與領導能力的考驗。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP