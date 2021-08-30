美軍喀布爾空襲車輛 正調查是否致平民喪生

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（法新社華盛頓29日電） 美軍今天在阿富汗首都喀布爾發動無人機空襲，摧毀一輛載滿炸藥的汽車。美軍中央司令部（CENTCOM）發言人說，正調查是否有平民喪命，「若有無辜生命殞滅，我們會很悲痛」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這場空襲在人口稠密的喀布爾造成一家9口喪命，其中有6名兒童。

美軍中央司令部發言人鄂班（Bill Urban）在聲明中說：「我們知道有報導指出在我們今天的喀布爾無人機襲擊車輛行動中有平民喪生。」

「我們還在評估這場空襲的結果，我們知道空襲阻斷了呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）對機場迫在眉睫的威脅。」呼羅珊伊斯蘭國是伊斯蘭國在阿富汗的分支，本月26日在喀布爾國際機場發動自殺炸彈攻擊，造成13名美軍及上百名阿富汗人喪生。

鄂班表示：「我們知道，摧毀車輛後引發巨大且強烈的爆炸，顯示車內有大量爆裂物，可能導致額外的傷亡。目前還不清楚事發過程，我們正進一步調查。」

他說：「若有無辜生命殞滅，我們會很悲痛。」

塔利班發言人今天稍早表示，美方空襲摧毀的汽車原本要駛向喀布爾國際機場。

自塔利班本月15日控制阿富汗以來，已有約11萬4000人撤離。距離美國撤軍的8月31日期限只剩兩天，仍有數以千計阿富汗人試圖逃離塔利班統治。

© 2021 AFP