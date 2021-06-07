美軍撤離阿富汗翻譯憂遭報復 塔利班喊話別怕

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（法新社喀布爾7日電） 隨着國際部隊逐步撤出阿富汗，民兵組織塔利班（Taliban）今天表示，曾與外國部隊合作過的阿富汗人，只要展現「悔意」，沒什麼好害怕的。

美國與北大西洋公約組織（NATO）現正持續撤兵。美國總統拜登（Joe Biden）已設定9月11日為美軍停止介入阿富汗的最後期限。

2001年美國因遭911恐攻而揮師阿富汗，推翻包庇蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）的塔利班政權，如今已過了20年。

現在許多翻譯都已自行離境，還有一些翻譯跟着前僱主遷離，因為他們害怕外國部隊撤離後，自己會更容易淪為塔利班的報復對象。

塔利班透過聲明表示：「伊斯蘭大公國（Islamic Emirate，塔利班過去取得阿富汗政權時所取的國號）想通知以上所有人，他們應該為自己的過往行為展現悔意，未來不應涉入這類等同背叛伊斯蘭和國家的活動。」

塔利班說，這類阿富汗人以前跟外國部隊合作時被視為敵人，「但當他們放棄敵方職位，選擇在故鄉如同一般阿富汗人民過活，他們不會碰上任何問題，所以不應該恐懼」。

塔利班組織在過去20年內鎖定目標發動攻擊，一共殺害和刑求數十名阿富汗翻譯。

這類阿富汗人當中，近幾周有許多人在首都喀布爾（Kabul）發動示威，要求他們合作過的外國部隊與大使館把他們送離阿富汗。

2018至2020年曾與美軍合作的翻譯馬穆迪（Omid Mahmoodi）上周告訴法新社：「他們在追蹤我們。」

「塔利班不會原諒我們。他們會殺了我們，砍我們的頭。」

美國、英國與其他一些國家則表示，他們已加速安置昔日合作過的翻譯和其他阿富汗員工。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2021 AFP