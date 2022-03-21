美軍機參與北約演習墜毀 挪威：尋獲機上4人遺體

（法新社奧斯陸20日電） 美國陸戰隊一架魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22 Osprey）參與北約演習時墜毀，挪威國防部今天表示，機上4人遺體已經找到。

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這架美國魚鷹機18日傍晚在挪威北部的波多（Bodo）南側失聯，挪威「海王」（Sea King）搜救直升機今天在事故地點發現了4人遺體。

挪威國防部說，4人遺體將先送到波多，再運回美國。

國防部又說，這架魚鷹機是在參與「酷寒反應」（Cold Response）演習期間墜毀。這場演習有北大西洋公約組織（NATO）與夥伴國家3萬人參與。

當局對這起墜機事故目前已展開調查，初步指向飛機撞山。

警方首席調查員卡爾森（Kristian Vikran Karlsen）指出，由於天氣惡劣，搜尋和救援行動都不容易，但搜救人員仍將4人遺體帶回，完成主要任務。

挪威廣播公司（NRK）報導，這架魚鷹機的黑盒子已經找到。

「酷寒反應」演習每2年舉辦一次，目的在測試若啟動北約共同防禦條款時，挪威如何調度境內盟軍增援部隊。參與演習的還包括200架飛機與50艘艦艇。

這次演習於3月14日至4月1日舉行。（譯者：紀錦玲）

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