美軍準備撤離 阿富汗軍方內部攻擊激增

(法新社華盛頓30日電) 根據美國政府今天發布的報告,阿富汗塔利班叛軍趁美國與北大西洋公約組織(NATO)軍隊即將撤離之際升高攻擊,今年第一季針對阿富汗軍隊發動的致命內部攻擊激增。

阿富汗重建特別督察長辦公室(Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction)發布季度報告指出,今年1月到3月,針對阿富汗安全部隊的攻擊比前一年同期增加了37%,主要是由塔利班(Taliban)叛亂團體發動。

報告提到,值得注意的是,安全部隊遭塔利班滲透者鎖定為目標的內部攻擊大增82%,造成的傷亡人數也倍增。報告沒有明確提到傷亡總數,僅說數據保密。

但報告提到,根據聯軍數據,今年頭3個月發生了31起內部攻擊,造成115名阿富汗軍事人員死亡,另有39人受傷。

不過,報告點出,根據美國總統拜登本月稍早宣布的命令,數千名美軍與民間國防承包人員今年9月撤離後,內部攻擊將威脅到阿富汗政府的穩定。

報告指出,阿富汗政府仍高度依賴美國支持,尤其是阿富汗安全部隊,無論是在資金援助或人力上都是如此。

報告說:「美軍與美國國防承包人員完全撤出阿富汗,將考驗阿富汗國防和安全部隊(Afghan National Defense and Security Forces)能否自給自足,以及在沒有美國與聯軍直接支援下保衛阿富汗政府。」

職掌阿富汗重建特別督察長辦公室的蘇普科(John Sopko)說:「現任與後和平阿富汗政府可能面臨的基本風險是,在此不確定時期獲得的未來外國援助,是否足以防止政府垮台。」

這次撤軍行動將涉及約2500名美國軍人、7092名美國為首聯軍的其他部隊成員,以及自4月初起派駐阿富汗的1萬6832名五角大廈民間承包商。

報告提到,一些承包商對維持阿富汗軍方飛機飛行至關重要。

報告也指出,根據聯軍北約方面的數據,今年第一季的阿富汗平民傷亡人數下降,減至643人死亡,而去年同期是711死,2020年第4季是932死。

