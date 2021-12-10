美辭職換工作人潮湧現 企業招工困難

（法新社華盛頓9日電） 美國在疫後經濟復蘇之際，湧現不少新的工作機會，為奔向這些工作，全美目前每個月都有數百萬就業人口辭職，使許多公司面臨前所未有的人力短缺問題。

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根據美國勞工部數據，全美8月有430萬人辭職，9月、10月也分別有440萬和420萬人離職。

另一方面，勞工部今天也指出，上周初申失業救濟人數減少到18萬4000人，創1969年9月以來新低。

隨着酒吧、飯店、餐廳和其他服務業者對人力的需求回升，現已出現1100萬個工作機會，空缺職位也達到高峰。

美國目前工作機會仍比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前短少了400萬個，同時儘管今年每月平均新增55萬5000個工作機會，但要招募員工，特別是招募願意通勤上班的非技術性員工，卻成了許多僱主的頭痛問題。

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）經濟學家杜貝（Curtis Dubay）說：「我們從來沒有這麼大的落差，一方面工作機會這麼多，再方面卻還有人失業。」

他告訴法新社，疫情讓大家改變了工作態度。

他說：「一向比較令人不快而且技術含量較低的工作，現在比較難以留住人手，從業人口就是不想再忍耐這類工作了。」

© 2021 AFP