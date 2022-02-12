美送190萬劑疫苗給非洲5國 數量差中國一大截

（法新社華盛頓11日電） 美方官員告訴法新社，美國加緊援贈疫苗，今天運送近190萬劑COVID-19疫苗到莫三比克等5個非洲國家。

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這名官員說：「拜美國允諾在終結新冠疫情上扮演領導角色之賜，莫三比克將收到84萬劑嬌生（Johnson & Johnson）新冠疫苗。」

除莫三比克外，辛巴威將收到67萬2000劑嬌生疫苗，剛果與那米比亞各會收到16萬8000劑；史瓦帝尼則會收到5萬310劑輝瑞/BNT疫苗。

除給史瓦帝尼的疫苗是透過新冠疫苗全球取得機制（COVAX）外，美國這批疫苗交付作業都是與非洲疫苗採購信託機構（AVAT）合作。

白宮上月表示，他們已達成向112個國家地區交付4億劑新冠疫苗的里程碑。美國先前允諾最終會送出11億劑疫苗到世界各地。

美國的疫苗援贈量距離中國還有一大段差距。中國官方的「人民日報」報導，截至2022年1月初，中國已向120多個國家和國際組織提供超過18億劑疫苗。

隨援助莫三比克的100萬劑新冠疫苗1月上旬順利運抵，中國已向非洲53國和非洲聯盟（African Union）提供超過1.8億劑新冠疫苗。

© 2022 AFP