美通膨率飆升引發政策緊縮疑慮 亞股收黑

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（法新社香港14日電） 美國6月通貨膨脹率意外創下10年多來最大漲幅，引發投資人擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）的貨幣政策走向，美國股市昨天應聲從歷史高點回落，亞洲股市今天跟進收黑。

美國6月未經季節性調整的消費者物價指數（CPI）較去年同期勁揚5.4%，漲幅不僅超過預期，也創下2008年8月以來最高紀錄。

儘管美國央行已一再表示，消費者物價飆升將只是短暫現象；但投資人仍將殷切等待聽到聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的說法，他將在今明兩天在美國國會作證。

鮑爾屆時很可能將捍衛聯準會的承諾，表示會繼續對美國經濟提供振興措施，直到失業率降低和通膨率停留在2%以上等目標持續有顯着進展。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）高級經濟學家史垂克蘭（Tapas Strickland）在報告中表示：「對聯準會和市場最重要的問題是，過去幾個月通膨持續升溫，是否仍很可能只是暫時現象，或將會更持久，導致聯準會有必要提前讓政策正常化。」

美國外彙經紀商安達（OANDA）分析師海利（Jeffrey Halley）則指出，全球很可能沒有任何地方比亞洲更擔心聯準會終於堅持不住。

他說，由於從澳洲到日本，區域大部分地方的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情又落入無底洞，「若美國貨幣政策方向開始與普遍仍采超寬鬆政策的亞洲分道揚鑣，當地新興市場國家將格外沒有本錢緊縮貨幣政策，來維持（讓自身貨幣彙率）軟性釘住美元」。

東京股市今天收盤下跌0.4%，上海收挫1.1%，香港股市收低0.6%，首爾股市收跌0.2%，新加坡股市收低0.4%，台北、威靈頓、雅加達、曼谷和吉隆坡股市也全數收黑。但雪梨和馬尼拉股市收紅。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP