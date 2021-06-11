美通膨飆升被視為暫時 亞股大多收高

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（法新社香港11日電） 交易商相信美國聯邦準備理事會（Fed）說法，認為美國通貨膨脹率勁揚只是暫時，央行很可能一段時期維持超寬鬆貨幣政策，美股標普指數昨天應聲創新高，亞洲股市今天大多收紅。

美國昨天公布外界引頸期待的5月消費者物價指數，結果比去年同期上漲5%，遠高於預期。漲幅不僅比4月數據高出許多，也創下13年來最高紀錄。主要由於能源成本大增及比較基期偏低。

紐約股市三大指數昨天應聲先是下跌，其後反彈。分析師指出，美國5月物價與4月相較，漲幅並不如預期高。

投資人一直越來越擔憂，在振興措施、經濟解封和疫苗施打等因素加持下，全球經濟會強勁復蘇，這將造成通膨率飆升，迫使央行縮減包含空前低利率等提振股市的貨幣政策。

然而觀察家表示，儘管這些憂慮並未散去，但聯準會強調，物價如預期上漲將只會持續幾個月，這番說法似乎正取信於投資人，從未來借貸成本重要指標美國基準10年期公債殖利率目前處於3月以來最低點可見。

由於政策緊縮疑慮暫時消退，美股道瓊和那斯達克指數昨天收盤皆有不錯漲勢，標普500（S&P 500）指數更刷新歷史高點。

今天亞洲股市部分，東京股市收在平盤，香港股市收高0.36%，雪梨股市收漲0.13%，首爾股市收高0.77%，台北股市收漲0.32%，威靈頓、曼谷、馬尼拉和孟買股市也全數收紅。

不過，上海股市收跌0.58%，新加坡股市收低0.14%，吉隆坡和雅加達股市皆收黑。（譯者：張正芊）

© 2021 AFP