美運輸部調查 指FAA對737 MAX認證有弱點

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（法新社華盛頓24日電） 美國運輸部在針對波音737 MAX型飛機兩起致命事故的調查後，於今天公布的報告中表示，美國聯邦航空局必須改善新飛機的認證過程。

美國運輸部（US Transportation Department）督察長辦公室，在長達60頁的報告中表示，2017年獲准飛行波音（Boeing）737 MAX的認證過程「弱點」，影響這個機型的測試。

報告中說：「我們發現美國聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）（認證）指南和（認證）程序的局限性，影響到認證，並導致對操控特性增益系統（Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS）有明顯誤解，那項飛行控制軟體被認為導致那兩場意外。」

調查結果發現，美國聯邦航空局「直到第1起（墜機）意外後，仍未完全了解對波音MCAS做的安全評估結果」。第1起空難是獅子航空（Lion Air）2018年10月在印尼墜機，造成189人罹難。

短短5個月後，衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）一架飛機也失事，釀成157死的悲劇。

這份報告公布前幾天，波音才發生一架777型客機上的普惠（Pratt & Whitney）發動機故障起火，碎片沿途掉落的情況。

美國運輸部在針對737 MAX所做的調查報告中列出14項建議給美國聯邦航空局，以利及時找出潛在的風險。

© 2021 AFP