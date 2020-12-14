美選舉人團14日投票 川普續作困獸之鬥

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（法新社華盛頓13日電） 長久以來美國的選舉人團（Electoral College）投票都不過是總統大選後聊備一格的正式確認程序，但今年因現任總統川普拒認輸，使得14日的選舉人團投票罕見具有指標意義。

11月3日的2020年美國總統大選結束後儘管爭議不斷，全美50州與哥倫比亞特區目前均已確認普選票結果，民主黨總統候選人拜登以創紀錄囊括約8130萬票、得票率51.3%勝出；尋求連任的共和黨籍現任總統川普約得7420萬票、得票率46.8%。

但在美國，總統當選仍需由各州的選舉人團以間接選舉的方式最終確認。一個州的選舉人票數需等同該州的國會參、眾兩院席次，比照100名參議員、435名眾議員的結構，外加哥倫比亞特區特有的3張選舉人票後，總計538張選舉人票。

依據普選得票來看，拜登取得538張選舉人票里的306張，超越當選門檻的270票；川普僅232票。選舉人團將於14日投票作正式確認，各州的選舉人在各自州內完成投票。

選舉人團成員多為地方政壇官員、活躍人士、公民社會要角或總統候選人的友人，大多不具全國知名度，但偶爾也會有一些公眾人物，像2016年敗選的希拉蕊．柯林頓，這回就是紐約州的選舉人，將投給在紐約州勝出的拜登與賀錦麗。

美國歷史上出現跑票的選舉人極少，1948年以來僅出現過16名「失信選舉人」，7名是在2016年，當時5名該把票投給希拉蕊者跑票，2名該投給川普的人跑票。

雖然過去出現過零星的失信選舉人，但數量從不足以翻盤。然而明年1月20日才卸任的川普，今天仍推文稱11月3日的大選是「美國史上最腐敗的選舉」，還說「各州與政治人物豈能為一場到處都記錄有瀆職與違規的選舉背書」。

川普在福斯新聞的節目里表示，雖然他對最高法院駁回德州提出的翻盤訴訟感到失望，但挑戰選舉結果之戰「還沒完」。他表示會繼續奮戰，因為還有很多各地的案子還在訴訟。

© 2020 AFP