美避險基金Archegos爆倉事件 野村瑞銀虧損出爐

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（法新社東京/蘇黎世27日電） 日本金融集團野村控股（Nomura Holdings）今天確認，2020-2021會計年度因美國避險基金Archegos突發性平倉而蒙受的虧損金額，經結算為2457億日圓（約新台幣632億元）。

3月爆發Archegos為應付追繳保證金、拋售價值至少200億美元（約新台幣5580億元）股票，震撼波及全球金融市場和法人圈，受影響企業包括瑞士信貸（Credit Suisse）、摩根士丹利（MorganStanley）和數家日本主要銀行。

野村先前已對外透露，相關曝險造成的虧損規模約20億美元。當時野村並未直接點名Archegos，僅表示虧損部位與「和一名美國客戶間的交易」有關。

野村今天發布財報，並在伴隨的聲明中宣布：「在結算至2021年3月31日的年度合並財報中，認列一筆2457億日圓虧損。」

野村並預估，明年3月結束的現行會計年度，還會追加認列約5億7000萬美元（約新台幣159億元）相關虧損。

不過野村表示，「與這起事件有關的未平倉部位逾97%已平倉」。

野村公布，上個會計年度凈利下滑29%，降至1531億日圓（約新台幣394億元）。

瑞士銀行集團（UBS）今天也公布，第一季與Archegos有關的虧損金額為6億4000萬歐元（約新台幣215億元），但全季凈利仍成長。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP