美鄉民炒作GameStop飆漲掀亂象 參議員籲華爾街改革

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓31日電） 美國電玩零售商GameStop股價在鄉民瘋狂買進下狂飆，上演散戶聯手狙殺華爾街金融巨鱷戲碼引發關注，聯邦參議員桑德斯和華倫今天敦促有關當局就對衝基金做空行為採取行動。

華倫（Elizabeth Warren）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們必須讓證券管理委員會（SEC）介入調查。」

民主黨籍的華倫說：「GameStop股價逆襲事件只是在提醒我們華爾街多年來的情況。」

「這是人為操縱的交易行為，有一群玩家進入並操縱市場。」

對衝基金強力放空，押注GameStop股票即將大跌，業餘投資人最近幾天在美國社群網站Reddit和其他線上論壇揪團買股，追捧GameStop等公司股票，讓股票價格狂飆，輾壓華爾街做空機構。

證券管理委員會1月29日表示，SEC「正密切監測和評估某些股票交易出現極端價格波動的情況」，當有事實證明存在聯邦法律禁止的濫用或操縱性交易行為時，SEC也將採取行動，保護散戶投資人。

儘管如此，華倫仍敦促當局祭出更果斷的行動，「我們需要更多有關市場操縱的規範」。

桑德斯（Bernie Sanders）也抱持同樣觀點。他告訴美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）：「我一直認為華爾街的商業模式存在缺陷。」

桑德斯說：「我們必須非常仔細地檢視對衝基金和其他華爾街投資人的非法活動和無法無天的行為。」

美國總統拜登的最高經濟顧問狄斯（Brian Deese）今天說，SEC已在設法「全面釐清華爾街發生的事情」。

他告訴CNN：「我們將研究相關問題，也一定會完全理解這類特定情況以及更廣泛的問題。」

但他也說，新政府會先將重點放在減緩2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行帶來的經濟危機。

「我們當前的重點是採取行動，在這場經濟危機中奠定基礎。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP