美防制酒駕出新招 強制新車加裝酒測裝置

（法新社華盛頓17日電） 美國公布指標性的防制酒駕安全規範，呼吸感測器與手指掃描偵測器是着墨重點，但也讓懷疑論者質疑科技是否可靠。

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倡議者說，這項聯邦法律要求新車未來數年內配備可偵測駕駛人是否酒醉的科技，每年可挽救數以千計人命，還可能拓展到國外使用。

但這條總統拜登本周簽署的法律也讓懷疑論者質疑，車輛是否會因為偽陽性拒絕作動，或是發生刑案時，是否會成為目睹車主罪行的目擊者。

最終這將由美國主管機關決定要訂定哪些規範，這些規範可能創國際先例，主管機關目前並未透露太多，但有3年籌畫，之後還可能延長。

希望阻止酒駕相關事故的人士樂見這項法律。美國允許的酒測值比其他已開發國家還高，每年有超過1萬人因酒駕相關事故身亡。

魔鬼藏在細節里，實施功能性技術以符合規範規定，最好的選項之一，2008年起就持續由車商和主管機關合作研發。

作為「駕駛安全酒精檢測系統」（Driver Alcohol Detection System for Safety, DADSS）一環，研發人員開發一種小型感測器，可抽取駕駛人的呼氣加以檢測，或可讓駕駛人按壓車輛的發動鈕，透過紅外線偵測駕駛人血中的酒精濃度。

系統並內建防作弊功能，駕駛人酒精濃度超過.08，車輛就不能發動或移動。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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