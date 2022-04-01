美院通過胰島素價格上限法案 每月不得超過35美元

（法新社華盛頓31日電） 美國聯邦眾議院今天通過一項法案，將把胰島素價格限制在每月35美元以內。這對美國數百萬糖尿病患來說是個福音，因為他們通常每月得花好幾百美元買胰島素。

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藥品定價問題多年來一直困擾着美國政界人士。在所有工業化國家中，美國的年醫療支出最高，達人均約1.1萬美元（約新台幣31.5萬元）。

眾議院以232票贊成和193票反對，表決通過該法案，將患者的胰島素自付費用限制在每月35美元（約新台幣1000元）。

該法案將要求私人醫療保險公司將一個月胰島素供應價格設定在不超過35美元，或計畫協商價格的25%，以較低的價格為準，從2023年開始對部分患者實施，2024年普及所有病患。

根據美國衛生及公共服務部（Health and Human Services Department）委託的2020年一項研究，美國有740萬成年人使用胰島素來控製糖尿病，而美國胰島素的成本是其他富裕國家的8倍。

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說：「這是個民生議題：民眾有辦法支付帳單嗎？對我們來說，這是朝（政府）能夠談判降低胰島素以外藥品價格的方向邁出的一步。」

© 2022 AFP