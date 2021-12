美非裔女權主義作家胡克斯逝世 享壽69歲

(法新社華盛頓15日電) 美國非裔作家貝爾.胡克斯的家人表示,胡克斯今天與世長辭,享壽69歲。這位着名的女權主義者以探討性別、種族和階級交互關係的開創性作品聞名於世。

胡克斯(bell hooks)的侄女莫特里(Ebony Motley)在推特發文說,胡克斯今天凌晨「親友隨侍在旁」、在肯塔基州的住家撒手人寰。

莫特里在聲明中說,她的家人「對我們摯愛的姊妹於2021年12月15日逝世悲痛不已」。

1952年出生的貝爾.胡克斯本名華金斯(Gloria Jean Watkins),筆名取自曾祖母姓名Bell Blair Hooks,以小寫字母呈現,她在1978年出版第一本詩集「And There We Wept」。

胡克斯1981年以「難道我不是女人嗎:黑人女性與女權主義」(Ain't I a Woman? Black Women and Feminism)一書廣獲讚譽,她在書中探討性別歧視與種族主義對黑人女性的影響,以及女權主義中的種族主義,主張創造一個更具包容性的改變。

她後來陸續出版大約40部作品,包括詩歌、兒童小說、回憶錄和文學思評,不僅深入探討女權主義、種族主義和其他社會正義問題,也暢談她對愛情與羅曼史的想法。

胡克斯2000年告訴美國全國公共電台(NPR):「我談論的是一種變革性的愛,它為我們的公私生活都帶來挑戰。」

「我們可以用深刻、深切的方式去愛,從而改變我們所處的政治世界。」

胡克斯逝世後,她的愛情語錄也成了社群媒體悼念貼文的焦點。

歷史學家兼暢銷書籍「如何成為一名反種族主義者」(How to Be an Antiracist)作者伊布拉.肯迪(Ibram X. Kendi)在推特與數以萬計追隨者分享胡克斯的「救贖之愛的療愈力量」,還說她的死令人「深感悲痛」。

伊布拉.肯迪說:「『關於愛的一切』(ALL ABOUT LOVE)改變了我。謝謝你,貝爾.胡克斯。在我們的愛里安息吧。」

「不良女性主義的告白」(Bad Feminist)作家羅珊.蓋伊(Roxane Gay)說,失去胡克斯的影響「難以估量」。

胡克斯的家人並未提到她的死因,但肯塔基州伯里亞學院(Berea College)在聲明中說,胡克斯在「長期與病魔搏鬥後病逝」。胡克斯自2004年以來,一直在伯里亞學院任教。

