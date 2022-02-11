美饒舌歌手史奴比狗狗 遭前伴舞提告性侵

（法新社洛杉磯11日電） 美國饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）在加州遭到他的一名前伴舞提告，指控他和另一名同伴多年前曾對她性侵。

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法新社報導，將在13日職業美式足球聯盟（NFL）超級盃（Super Bowl）進行中場表演的史努比狗狗，被控於2013年拍攝電視節目Snoop Dogg's Double G News Network期間，強迫這位匿名女性對他口交。

在加州提告的法庭文件當中，這位「無名女士」表示，當時她人不舒服待在化妝室，史奴比狗狗闖入對她施暴。

訴訟文件說，「當時原告在廁所里，被告史奴比狗狗打開門進入洗手間。他接着關上門，卡在門與馬桶上的原告之間。」

文件指出，史奴比狗狗接着對「無名女士」施暴，「原告驚慌又恐懼，她想到被告史奴比狗狗的犯罪紀錄包括據稱參與幫派活動…因此不情願地順從對方。」

訴訟文件也指出，史奴比狗狗的「靈魂嚮導」、饒舌歌手「魔術師」胡安（Bishop Don "Magic" Juan）先前也曾強迫原告女子替他口交。

2月9日提出的訴訟文件要求金額不明的「金錢和懲罰性」損害賠償，指控被告違反「人口販運被害人保護法」（The Trafficking Victims Protection Act），犯下性暴力與性侵罪行。

娛樂網站TMZ報導指出，史奴比狗狗已經否認那些指控。

© 2022 AFP