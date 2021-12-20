美饒舌歌手統治者德雷科後台遇刺身亡 得年28歲

（法新社洛杉磯20日電） 美國饒舌歌手「統治者德雷科」（Drakeo the Ruler）18日在洛杉磯音樂節活動後台與人發生口角，結果遭到刺傷，隔日不治身亡，得年28歲。

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「統治者德雷科」的公關人員喬森（Scott Jawson）已向法新社證實上述消息。喬森在推特發文悼念，稱「德雷科是同世代最具原創與創新精神的藝術家，也是沒有王冠或寶座的國王」。

據報導，本名卡德威（Darrell Caldwell）的「統治者德雷科」原本預定18日晚間在「洛杉磯往事」（Once Upon a Time in LA）音樂節活動中演出，同台藝人還包括史奴比狗狗（Snoop Dogg）、冰塊酷八（Ice Cube）、五角（50 Cent）等。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）引述消防局官員說法報導，當天晚間8時40分，音樂節現場傳出刺傷意外，一人傷勢危急，被緊急送醫。

稍後，傷者身分被證實是統治者德雷科，他於送醫後不治身亡。

意外發生後，音樂節主辦單位之一Live Nation宣布提前結束活動。

Live Nation透過聲明表示：「後台發生口角爭吵。基於對參與者的尊重和與地方當局協調的結果，藝術家和主辦各方決定中止剩餘表演。」

意外發生後，史奴比狗狗也在推特發文稱，他獲悉這起刺傷事件時，人在更衣室內，他隨即決定立刻離開現場，「昨晚在洛杉磯往事音樂節發生的事件，讓我很難過。我在此向統治者德雷科的家屬和親友致上哀悼之意」。

統治者德雷科於2015年嶄露頭角，許多作品備受好評。

2017年，他因武器相關指控被捕，隔年又因被控涉入一名24歲男子槍殺案入獄，並於2019年獲判無罪出獄。隨後，他再度遭控與犯罪集團共謀，他簽署認罪協議，並在2020年獲釋。（譯者：施施/核稿：陳政一）

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