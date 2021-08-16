美駐喀布爾人員幾乎撤光 大使館降旗

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（法新社華盛頓16日電） 美國官員指出，美國駐阿富汗使館今天降旗，喀布爾（Kabul）使館內的職員幾乎已全數重新安置至機場。塔利班（Taliban）戰士進入喀布爾後，美國連忙撤離駐阿富汗使館人員和高官。

美國國防部和國務院透過聯合聲明表示：「美方已完成一系列步驟，守住（喀布爾）哈密德・卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport），確保美國和盟軍人員能平安搭乘民航或軍事飛機離開阿富汗。」

國務院發言人表示，「幾乎所有」使館人員都已重新安置到機場，包括代理大使威爾森（Ross Wilson）。發言人表示，威爾森有持續和國務卿布林肯（Antony Blinken）保持聯繫。

這名發言人指出：「喀布爾使館的美國國旗已經降下，目前由使館人員保管。」

美國2002年於塔利班政權垮台後，重啟阿富汗使館，如今不到20年再度閉館。

美國現派遣6000名軍力前往機場，護送使館人員及過去協助美軍翻譯等工作的阿富汗人撤離。

國防部與國務院的聯合聲明指出，「接下來幾天，我們將安排飛機撤離數以千計旅居阿國的美國公民，以及美國使館內的阿籍人員及家屬」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP