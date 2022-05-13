美駐歐安組織大使：馬立波數千人遭俄國帶走

（法新社華盛頓12日電） 美國駐歐安組織大使今天表示，俄羅斯強制將數以萬計烏克蘭人帶往俄國掌控的領土，光是港口城市馬立波（Mariupol）就有數千人被帶走。

廣告 繼續瀏覽後續

美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使卡本特（Michael Carpenter）說，光是馬立波就有數千人被帶走，這座戰略城市在俄方焦土行動下已化為廢墟。

卡本特引述目擊者說法指出，倖存者表示，「大家都害怕被帶往頓內茨克（Donetsk）」；頓內茨克是烏東親俄分離主義分子掌控的地區。

他引述倖存者說法表示，如果有人遭控為「烏克蘭納粹」，就會被帶往頓內茨克「接受進一步審問或遭謀殺」。烏克蘭納粹是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）最愛用的稱呼。

美國國防部9日也表示，已看到烏人被強迫帶往俄國的跡象，不過並未提供人數。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）4月初表示，俄國入侵烏國6周來，有數以千計烏人被帶往俄國領土。

但烏克蘭人權監察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）近日表示，這個數字已暴增至119萬多人，其中包括至少20萬名兒童。

© 2022 AFP