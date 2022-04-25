美駐烏克蘭大使人選產生 現駐斯洛伐克大使出線

（法新社華盛頓25日電） 白宮今天宣布，美國總統拜登已提名現任駐斯洛伐克大使布林克擔任美國駐烏克蘭大使。烏國正遭受俄羅斯全力侵略，會說俄語的布林克具有豐富外交經驗，獲得拜登青睞。

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白宮在聲明中表示，布林克（Bridget Brink）「在美國外交部門有25年資歷，主要工作是在歐洲與歐亞大陸推動美國的政策」。

布林克還出任過美國駐烏茲別克與駐喬治亞大使館副館長，生涯初期則派駐過塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）及賽普勒斯。

美國駐烏克蘭大使自2019年懸缺至今。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天拜訪烏國首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面時告知對方，拜登（Joe Biden）準備提名布林克出任大使。

布林克任命案須獲得美國聯邦參議院同意。目前參院民主共和兩黨勢均力敵，但鑒於烏克蘭情勢的迫切性，她的任命案預料將過關。

布林肯還告訴澤倫斯基，美國有意讓外交官在本周返回基輔。美國外交官數月前撤離基輔，改在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）和鄰近國家波蘭設立辦事處。

美國國務院一名官員表示，儘管若干歐洲國家在基輔的大使館已恢復開放，但美國外交官將以循序漸進方式重返基輔。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）

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