美驅逐海地人 聯合國：恐已違國際法

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（法新社日內瓦21日電） 聯合國今天對美國大規模驅逐海地移民出境深感關切，並警告他們恐已違反國際法。依法不得將尋求庇護者遣返回他們面臨迫害和生命威脅之處。

以海地移民為大宗的大批移民近日涉水渡過分隔美國與墨西哥的大河（Rio Grande），並在邊界大壩橋下搭建臨時營地。美國上周末開始將坐滿飛機的海地人民送回他們飽受危機蹂躪的國家後，白宮面臨排山倒海的批評聲浪。

而在法新社攝影記者雷寶力（Paul Ratje）拍到邊防人員騎馬揮動韁繩威脅移民、將之推回河流的照片在社群媒體迅速傳播後，輿論嘩然，白宮的政治危機加劇。

聯合國難民署（UNHCR）高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）今天表示，他對德州德利奧國際大橋（Del Rio International Bridge）下方的營地惡劣環境影像感到震驚，有超過1萬4000名海地人在歷經艱難旅程後聚集在那。

葛蘭第也重批前美國總統川普執政時發出的「第42卷」（Title 42）命令。美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code）以移民恐帶入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為由，在南部邊境擋下絕大多數移民。

葛蘭第發表聲明說：「結論就是，目前根據『第42卷』授權對個人進行的大規模驅逐、沒有檢視其保護需求的行動，不符國際規範，已構成『驅回』。」

根據國際法，「驅回」指的是將尋求庇護者遣返回他們面臨迫害和生命威脅的地方，這是非法行為。

在上月海地發生毀滅性的大地震後，華府暫停遣返海地移民。

但最近幾天，超過1萬5000名海地人從墨西哥越境進入美國，在橫跨大河的德州德利奧國際大橋下滯留數日，美國在要求迅速作為的壓力下恢復遣返行動。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP