美：俄軍退至基輔以東30多公里處 開始建立防禦陣地

（法新社華盛頓23日電） 美國國防部資深官員今天表示，俄羅斯軍隊在過去24小時內已撤退到基輔以東30多公里處，且已開始在烏克蘭數條戰線上建立防禦陣地。

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這名要求匿名的官員告訴記者：「烏克蘭人已成功逼迫俄軍退至基輔以東和東北55公里處。」「這是昨天以來的變化。」

五角大廈昨天評估，俄軍距離基輔市中心約20公里。

這名官員補充說，在西北部，俄軍「基本上是在掘壕固守和建立防禦陣地」，「所以，不是他們未向前推進，他們實際上現在並未嘗試向前推進。」

俄羅斯2月24日派出數以萬計大軍，入侵東歐鄰國烏克蘭以來，無差別攻擊並摧毀了幾座烏克蘭城市，平民傷亡人數飆升，超過1000萬人逃離家園。

許多分析人士仍然認為，目前尚無化解衝突的明確出路。

即便如此，在西方軍事援助支持下，烏克蘭頑強抵抗，出乎各界意料。

據五角大廈評估，俄軍目前仍被擋在距基輔東北方要地切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心10公里處。

官員說，他們「停滯不前」，在某些地方，「他們正在後退，實際上是往反方向移動，但幅度不大」。

這名官員說，雙方仍在東部的哈爾科夫（Kharkiv）激烈交戰，俄羅斯軍隊距離市中心約15至20公里，面臨烏方「非常、非常強烈的抵抗」。

五角大廈沒有在黑海港市敖德薩（Odessa）周圍看到任何變化。

基輔市長維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）今天表示，烏軍已在基輔周圍的幾個地區擊退俄羅斯軍隊。他矢言要保衛每一棟建物，絕不投降。

他說，基輔北部和東部郊區發生激烈戰鬥，小鎮馬卡利夫（Makariv）和伊爾平（Irpin）幾乎所有地區都已在烏軍控制之下。

伊爾平東部緊鄰首都基輔，馬卡利夫位於基輔以西約50公里處。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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