美1.2兆美元基建法案克服關鍵障礙 參院料將通過

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（法新社華盛頓8日電） 美國政府為加強基礎建設現代化而提出的一份大規模投資計畫，今天在美國聯邦參議院克服關鍵的立法障礙，使得這份被美國總統拜登形容為「歷史性」的法案幾乎確定將成為法律。

這份經過數月制定的法案，要求聯邦政府新支出5500億美元用於改善美國日益老舊的基礎設施，包括投入資金減緩氣候變遷帶來衝擊的速度。

法案總金額為1兆2000億美元（約新台幣33兆6000億元），相當於西班牙一年的國內生產毛額（GDP），其中部分資金是先前已批准但尚未支出。

這份法案今晚在美國聯邦參議院的數道程序投票大多過關，多虧勉強過半的民主黨獲得超過1/3共和黨參議員票數支持。如今法案將交付最終表決，若朝野能達成協議，參院準備最快明天就會通過法案。

不過，這份內容多達近2700頁的法案，在聯邦眾議院能否過關則沒那麼確定，主要由於左翼和中間派議員對於支出規模仍意見不合。

曾任聯邦參議員長達36年的拜登（Joe Biden）密切關注法案進展。白宮官員曾表示，若有必要，拜登不會遲疑打電話給立場搖擺的參議員催票。

拜登昨天也為拉票做最後努力。他在推特（Twitter）寫道，這份法案代表「對我國基礎建設歷史性、一世代一次的投資。如果不做，我們承擔不了後果」。

法案之所以能在參院加速進展，拜支持的朝野議員罕見結盟之賜。但曾在前總統川普（Donald Trump）時代擔任美國駐日本大使的共和黨參議員海格提（Bill Hagerty）周末警告同黨議員，若投下贊成票，恐在黨內遭遇重大挑戰。

美國國會預算處（Congressional Budget Office）曾估計，法案將令美國財政赤字在2021至2031年間增加2560億美元。這也是共和黨議員反對法案的原因。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP