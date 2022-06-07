美2歲童意外射死父親

（法新社邁阿密6日電） 美國地方當局今天表示，佛羅里達州1名2歲男童意外開槍射死父親，這把槍裝有子彈，他的父母卻忘了看管。

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5月26日，警方接獲911報案電話抵達奧蘭多（Orlando）附近的受害者住家時，們發現孩童的母親正對先生馬布雷（Reggie Mabry）進行心肺復蘇術。

橘郡（Orange County）警長米納（John Mina）在記者會上表示，執法當局原本認為26歲的馬布雷是開槍自戕，但馬佈雷的大兒子後來告訴調查人員，是他2歲的弟弟扣下板機打中父親。

馬布雷送醫不久後死亡。

法院文件顯示，這把槍放在地上的袋子內，被男童發現後，從後方開槍射中正在玩電腦遊戲的父親。

事發當時，這個5口之家的成員在同個房間，包括1名5個月大的女嬰。警長表示，這對夫妻正因對兒童疏於照顧以及吸毒等罪名假釋當中。

米納說：「現在這些小孩基本上失去了雙親，父親死了，母親坐牢，還有1名小孩得活在知道自己殺了父親的生活中。」

這樣的悲劇在美國並不少見。

2021年8月，1名2歲兒童在背包中發現1把槍，之後在他母親參加視訊會議時朝母親頭部開槍打死了她。

© 2022 AFP