美3參議員染疫 國會確診總數攀升至71人

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓20日電） 美國3名隸屬不同政黨、由不同州選出的參議員19日表示已確診。無黨派組織GovTrack統計，這使得去年初疫情爆發至今，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的參、眾議員來到71人。

3名確診的參議員都已經完成疫苗接種。

69歲的科羅拉多州民主黨籍參議員希肯魯柏（JohnHickenlooper）在推特表示：「我檢驗出COVID-19突破性感染。我感覺很好，但會遵照醫師指示進行隔離。」

他仍鼓勵民眾接種疫苗，表示「我感激有疫苗保護」。

70歲的共和黨籍參議員韋克爾（Roger Wicker）透過辦公室聲明，他出現輕微癥狀後立刻前往篩檢，在19日稍早得知陽性結果。

韋克爾正在家鄉密西西比州接受醫師治療，這是全美感染率第10高的州。

第3人是77歲的緬因州無黨籍參議員金恩（AngusKing），同樣是出現癥狀後，為防萬一接受篩檢，19日得知陽性結果。

他說：「雖然我不是很舒服，但絕對比沒打疫苗好得多。」他的家鄉緬因州感染率在美國相對低。

美國國會目前正在休會，參議院下次開議日期在9月13日。

© 2021 AFP