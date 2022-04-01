美3月就業數據強勁 幾乎回復至疫情爆發前水準

（法新社華盛頓1日電） 美國今天公布就業數據，顯示勞工市場幾乎已自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致的嚴重失業情形復蘇過來，失業率已降至將近疫情爆發前的水準。

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法新社報導，美國勞工部公布3月新增43萬1000個工作，失業率降至3.6%，稍高於2020年2月的3.5%。

儘管總體就業人數稍低於分析師預期，但表現仍相當亮麗，足以顯示美國經濟自疫情2年前爆發迄今的強勁成長。

美國經濟自拜登去年就任總統以來已增加數以百萬計工作機會，但分析師對就業的強勁成長能否持續抱持懷疑態度。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）的詹迪（Mark Zandi）推文表示：「今天的就業報告是很棒的消息，意味經濟已將近自疫情衝擊下完全復蘇。」

「但令人有些不安的是，就業市場必須快速冷卻下來，否則我們最大的經濟問題－通貨膨脹很快就會導致更大的麻煩。」

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）經濟學家謝波德森（Ian Shepherdson）說，這份報告內含薪資成長緩和的徵兆，勞工參與則見攀升，這種趨勢可能會讓聯邦準備理事會（Fed）積極縮表政策減緩一些。

他說：「利率仍需大幅上調，若就業市場正常化，聯準會（政策）今年無需過火。」（譯者：徐睿承）

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