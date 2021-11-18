美36歲饒舌歌手Young Dolph 買餅乾遭槍擊喪命

（法新社華盛頓17日電） 美國警方今天表示，饒舌歌手Young Dolph在田納西州曼菲斯（Memphis）一間餅乾店內遭人開槍擊斃，得年36歲。

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Young Dolph出生於芝加哥，真實姓名為阿道夫勞勃松頓（Adolph Robert Thornton）。

他的熱門歌曲包括Major，去年發行的專輯Rich Slave更登上告示牌200專輯排行榜（Billboard 200）第4名。

當地媒體報導，據說當時松頓在曼菲斯「馬克達家常奶油餅乾店」（Makeda's Homemade Butter Cookies）購買餅乾，有人開車上前並朝他開槍。

警方表示，目前尚未確定嫌疑人身分。

曼菲斯警察局公布通報這起槍擊案的聲明，並表示「初步資訊」表明受害人是松頓。

松頓2017年曾在洛杉磯遭遇槍擊事件，險些喪命，新聞報導他當時身中3槍。

同一年稍早，松頓的座車在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）遭到子彈掃射。

松頓遇害消息一出，饒舌界歌手紛紛致哀，古馳馬恩（Gucci Mane）表示「願我的道夫安息，這真的令我心碎」。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）

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