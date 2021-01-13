美CDC宣布 入境旅客需附搭機前3天內采陰證明

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（法新社華盛頓12日電） 美國疾病管制暨預防中心今天表示，所有搭機前往美國的旅客，都必須附上出發前3天內2019冠狀病毒疾病篩檢呈陰性反應的證明。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）說：「篩檢無法杜絕所有的風險，但若搭配一段時間居家，並每天採取戴口罩、保持社交距離等預防措施，就可以讓旅行變得較為安全。」

這項政策將在1月26日生效，並在針對英國去年12月生效的篩檢規定基礎上擴張，這因英國率先發現變種病毒，被認為是傳染力更強。

其他令人擔心的變種病毒，據報也包括出現在南非、巴西的病毒。日本今天表示，他們正努力隔離、分析，從4名自巴西飛到日本的旅客身上發現的變種病毒。

美國疾病管制暨預防中心也建議旅客，在入境後3到5天再次受檢，並留在家中至少7天。

一些流行病學家警告，美國可能已經有新的、傳染力更高的變種病毒。美國已有超過37萬9000人因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）喪命，每天都有超過3000人染疫身亡。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP