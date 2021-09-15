美Delta疫情近高峰 專家警告：將與病毒共存好幾代

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（法新社華盛頓14日電） 美國近來由Delta變異株引發的疫情可能很快就會達到高峰，但專家警告不要自滿，預期未來幾年新型冠狀病毒都將成為日常生活的一部分。

根據Covid Act Now網站彙整的數據，截至昨天，7天平均單日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例數為17萬2000例，已創下這波疫情的最高峰，不過成長率已逐漸趨緩，大多數州的病例數正在下降。

儘管如此，每天仍有超過1800人病故與逾10萬人重症住院，這殘酷地提醒當局，在錯誤資訊與兩極化政治氣候下，要讓夠多的美國人接種疫苗所面臨的挑戰。

美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）急診醫學副教授、新型冠狀病毒重症照護專家漢索提（Bhakti Hansoti）告訴法新社，她認為美國的發展軌跡與印度相似。

儘管這波從春天開始的疫情即將告一段落讓漢索提鬆了一口氣，但是她也坦言：「我有所遲疑。」

她表示，未來可能出現更新的「高關注變異株」，加上天氣即將轉涼將導致更多的室內社交活動，都可能導致病毒反撲，「除非我們能從第4波疫情學到教訓」。

加拿大薩斯克徹溫大學（University of Saskatchewan）病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）補充說，她不確定第4波疫情是否已經結束。

她說：「如果你檢視（去年）秋冬疫情，就會發現在某些時期會出現急劇的指數增長，然後看起來好像開始下降，隨後又出現另個增長。」

目前美國12歲以上符合條件的人口中，63.1%已完全接種，佔總人口54%。儘管美國疫苗充足，但完整接種率仍遠遠落後葡萄牙（81%）與阿拉伯聯合大公國（79%）等國。

在Delta變異株疫情之前，部分專家宣稱，有一定比例的人因接種疫苗或自然感染取得免疫力，美國即將跨過群體免疫門檻。

拉斯穆森說，這些預測已被證明是錯誤的，現在要說何時達到門檻都言之過早，「美國還是有部分地區的成人接種率不到50%」。

儘管Delta已超越所有過去變種成為主要流行的病毒株，但新型冠狀病毒仍持續快速進化，病毒學家擔心可能出現更危險的變種。

拉斯穆森說：「我不想成為末日論者，但我也想保持謙遜，因為我認為我們對許多變異株的基本功能所知仍太少。」

不過專家仍希望，疫苗將可繼續減輕對大多數人來說最糟糕的後果，並期待在未來幾個月能開放給12歲以下兒童施打。

現在的目標不是根除病毒，而是轉向為接種疫苗的人馴服病毒，在罕見的突破性感染病例中，這種疾病更像是流感。

不過不確定性仍然存在，突破性感染的人可能會出現染疫長期癥狀。

梅約醫院（Mayo Clinic）傳染病專家波蘭（Greg Poland）預測，人類未來好幾個世代都得繼續與新型冠狀病毒為伍。

他說：「我們迄今仍在針對1918年的流感病毒各層面進行免疫接種。」（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP