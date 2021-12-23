美FDA批准輝瑞COVID-19口服藥 立下抗疫里程碑

（法新社華盛頓22日電） 美國食品暨藥物管理局（FDA）已批准輝瑞藥廠（Pfizer）生產的COVID-19口服抗病毒藥物Paxlovid，適用於12歲（含）以上的高風險患者，為對抗疫情立下重要里程碑，將使數以百萬計人獲得治療。

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佛奇說，政府將提供輝瑞生產Paxlovid所需的任何資源，待藥廠出貨後，即向各州和地方免費發放。

FDA科學家卡瓦佐尼（Patrizia Cavazzoni）說：「（FDA）今天批准第一款治療COVID-19的口服藥，是對抗這場全球大流行病的重要一步。」

輝瑞生產的這款口服藥名為Paxlovid，由兩種抗病毒藥物組成，患者必須在5天內每天兩次服用三粒裝口服藥，其中兩粒為Paxlovid，一粒是增加抗病毒能量的口服藥。一項涵蓋2200人的臨床試驗證明這款藥物安全無虞，並將高風險人口的住院和死亡風險降低88%。

FDA在授權前，並未按照慣例召集獨立專家小組深入審查輝瑞口服藥的研究數據，實屬罕見。

在此之前，Paxlovid已獲歐盟緊急授權。美國政府已向輝瑞採購1000萬份口服藥療程。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，美國確診病例的7天平均值比前一周增加25%，每天新增約14萬9300人染疫，平均每日染疫死亡人數上升3.5%至1200人。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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