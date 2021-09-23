美FDA核准施打BNT追加劑 限65歲以上與高危族群

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（法新社華盛頓22日電） 美國食品暨藥物管理局（FDA）今晚宣布，核准特定族群在完整接種輝瑞/BNT疫苗6個月後，追打第3劑，包括65歲以上民眾、18歲以上具潛在疾病或因為工作性質的高危險族群。

美國FDA今天修改輝瑞/BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗緊急使用授權，允許為3大族群追打第3劑疫苗，包括65歲以上民眾、18至64歲罹患重症高風險群，以及工作時常暴露在病毒中、有較高風險出現嚴重併發症的18至64歲民眾。

根據FDA新聞稿，追加劑須與第2劑至少隔6個月，之後能在任一時間點施打。此次授權僅限輝瑞/BNT疫苗，不包括同樣以mRNA技術為基礎的莫德納（Moderna）疫苗。

美國總統拜登（Joe Biden）政府8月18日曾宣布，由於COVID-19疫苗效力隨時間下降，對Delta變異株感染保護力也較弱，計畫9月20日當周開始為全民追打第3劑，與第2劑間隔8個月。但官員當時強調，最後接種計畫仍要視衛生當局評估而定。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新統計，美國單劑疫苗覆蓋率約64%，其中1億8238萬人已完成接種。

© 2021 AFP