群眾不耐封鎖上街抗議 澳洲議員怒斥魯莽自私

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（法新社雪梨24日電） 數以千計反對防疫封鎖令的抗議群眾今天在澳洲兩座最大城市雪梨及墨爾本聚集，其中雪梨爆發警民衝突，多人被捕。

澳洲近期的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨嚴峻，雪梨實施長達一個月的居家令，反對者上街抗議，有一群人衝向騎警，同時丟擲盆栽和瓶罐。

地方媒體報導，在墨爾本，數以千計示威群眾下午聚集在州議會外面，然後湧上街頭。

這些群眾沒戴口罩，無視了避免非必要出行和公開聚集的防疫規定，而當局昨天才暗示，種種限制措施可能會持續到10月。

雪梨警方表示，已針對示威採取「顯眼的治安行動」，且「目前已有一些人在行動中被捕」。

示威發起人聲稱這場活動是「自由」集會，在一些社群媒體網頁上大肆宣傳，這些網頁也常被用來散播關於疫苗的不實消息和陰謀論。

雪梨所在的新南威爾斯州（New South Wales）今天通報新增163起確診病例，這波疫情總共已在州內累計近2000例。

澳洲原本在疫情初期控製得宜，如今全國2500萬人口中，約半數處於封鎖令下，遍及數城。

澳洲人對諸多限制愈來愈不滿，不遵守的大有人在，保守派政府未能提供足量疫苗，也飽受抨擊。目前全國僅11%人口完整接種疫苗。

澳洲眾議員瓊斯（Stephen Jones）譴責示威群眾是「自私魯莽的蠢貨」。他說：「沒人想被封鎖。就是因為你們這樣，封鎖才要持續。」

© 2021 AFP