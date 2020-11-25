義大利今年生育率因疫情將再降

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（法新社羅馬24日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，義大利統計局最新公布的預測顯示，疫情恐使義大利已創下歷史新低的出生率雪上加霜，今明兩年出生嬰兒數將再下滑。

義大利國家統計局（ISTAT）局長布蘭加德（Gian Carlo Blangiard）昨天向國會議員說明這項人口預測時指出，義大利去年出生嬰兒數為42萬，降至150年來的低點，但今年可能再減至40萬8000，明年更落至39萬3000。

他說：「由近來多起事件所導致的恐懼和不確定氛圍，加上財務困窘…，將對義大利夫妻生育產生負面影響。自2015年以來重創義大利的人口衰退很嚴峻，並且演變為義大利歷來絕無僅有的真正崩盤局面，除非我們再度回到1917及1918年，經歷第一次世界大戰與西班牙流感的嚴重效應。」

疫情自今年初起影響義大利，導致使經濟癱瘓的全國封城，所引發的危機對於婦女和年輕人的影響格外嚴重。

為遏止新一波疫情蔓延，全國實施夜間宵禁，酒吧與餐廳提前歇業，餐飲業受創最深，而疫情最嚴重的地區甚至實施更嚴格的管制。

根據ISTAT公布的數據，封城期間民眾更可能失業，並發現復蘇更遲緩，今年2月至9月間，婦女就業率下降1.9%，男性則是下降1.1%。

義大利國家統計局警告，疫情引發的危機「加劇現有勞工市場的不平等」。

© 2020 AFP