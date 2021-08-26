義大利安樂死合法化請願 連署逾越門檻

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（法新社羅馬25日電） 臨終議題近年備受重視，義大利安樂死合法化請願發起單位今天表示，逾75萬民眾連署請願書，遠超過啟動公投所需的50萬人門檻。

義大利安樂死合法化公投最早可能於明年舉行，要求修改協助自殺法；根據義大利現行法律，協助他人自殺者，可判處5至12年有期徒刑。

義大利知名調查記者和作家薩維亞諾（RobertoSaviano）於盧卡科西奧尼協會（Luca CoscioniAssociation）發表聲明說：「安樂死現今欠缺法律規範，並非人人可享有的權利，我簽署（請願書）是為了給那些無法前往安樂死合法化國家的那些人，一個自由選擇的機會。」

義大利憲法法院2019年的裁決為協助自殺刑責添加除外特例，即「靠治療維持生命並受無法治癒疾病影響，造成無法忍受身心痛苦的患者」。

但法官也指出，患者必須「完全有能力做出自由且具意識決定」；不符合前述條件的罹患不治之症患者，依舊無法經由合法手段進行協助自殺。

支持安樂死公投的人表示，如果安樂死相關法律得以通過，將容許「需要他人幫助以結束自身痛苦的病人」能經由「醫療協助選擇死亡」。

© 2021 AFP