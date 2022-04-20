義大利尋非洲替代來源 盼擺脫對俄天然氣依賴

（法新社羅馬20日電） 俄羅斯入侵烏克蘭後，義大利急着擺脫對俄國天然氣的依賴，外交部長等部會首長今天動身走訪非洲中部國家，盼能儘快敲定新的能源合約。

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義大利總理德拉吉（Mario Draghi）期望能將安哥拉與剛果共和國列入取代俄羅斯的能源供應國清單。義大利使用的天然氣中，約45%是由俄羅斯提供。

根據「義大利晚郵報」（Corriere della Sera）17日刊登的訪問內容，德拉吉說：「我們再也不想依賴俄羅斯天然氣了，經濟依賴一定不能變成政治服從。」

他說：「分散供應來源是可能的解決辦法，且可在相對短的時間內執行，比我們一個月前預期的還快。」

德拉吉確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），他派出外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）與生態轉型部長辛格拉尼（Roberto Cingolani）代表出訪。他們今天將前往安哥拉首都魯安達（Luanda），明天訪問剛果共和國首都布拉薩市（Brazzaville）。

義大利能源巨擘埃尼集團（ENI）的執行長戴斯卡濟（Claudio Descalzi）將隨同他們出訪。

義大利領導人5月還可能訪問莫三比克。

在他們訪問中非國家前，義大利最近幾周剛與阿爾及利亞和埃及簽署協議。

阿爾及利亞目前是義大利第2大天然氣供應國，提供約30%的天然氣。

埃尼集團表示，到了2023年至2024年，與阿爾及利亞國營能源公司Sonatrach簽署的協議，可讓透過跨地中海管道（Transmed）運送的天然氣量「每年增加最多90億立方公尺」。

埃尼集團說，埃及協議可讓今年運至歐洲與義大利的液化天然氣量最多增至30億立方公尺。

義大利尋求購買或租賃兩個浮式儲存再氣化裝置（floating storage and regasification units），讓義大利進口更多液化天然氣。

然而專家警告，分散供應來源的費用並不便宜，預測將迫使政府對企業與家庭徵收更多稅金。

能源智庫諾米斯馬（Nomisma Energia）負責人塔巴雷利（Davide Tabarelli）說，羅馬適當地利用埃尼集團過去69年來在非洲建立的「良好關係」；在生產與儲存上，這家公司是非洲能源業的領頭羊。

但他跟法新社說，「要在短期內」取代俄羅斯天然氣的想法是「異想天開」。他說：「這個過程至少要花上2到3年。」

© 2022 AFP