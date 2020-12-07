義大利染疫病亡數破6萬 死亡率僅次於英國

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（法新社羅馬6日電） 根據義大利今天公布的官方統計，境內累計有6萬多人因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病亡。染疫死亡率為3.47%，在歐洲僅次於英國的3.55%。

義大利是歐洲第一個受到新型冠狀病毒重創的國家，根據衛生部通報，目前為止累計確診172萬8878例，其中6萬78人不治。

儘管政府已採取所有措施來遏止最新疫情蔓延，也妥善照顧病患，義大利每天仍有數百人病歿。

義大利3日通報新增993人病亡，創下自今年初疫情爆發以來的單日新高。

義大利每1000名居民就有1人染疫不治，是歐洲與全球病故人數最高的國家之一，染疫死亡率為3.47%，在歐洲僅次於英國的3.55%。西班牙的死亡率為2.75%、法國為2.35%。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）3日規畫出一套管制措施，以備耶誕節假期間實施。

孔蒂宣布，12月21日至明年1月6日，禁止民眾在國內各大區之間旅行移動，包括本國人想到第2個房屋過節也不準。

在12月25日、26日和元旦，禁止大眾跨城鎮移動。期間實施宵禁，由晚間10時到次日清晨5時；而跨年夜的宵禁則延至清晨7時。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP