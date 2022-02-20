義大利渡輪地中海起火燃燒第2天 12人仍下落不明

（法新社希臘科孚島19日電） 一艘懸掛義大利國旗的渡輪在希臘科孚島（Corfu）外海起火燃燒進入第2天，至今仍有12名卡車駕駛失蹤；外界對於渡輪船上狀況批評聲浪逐漸升高。

廣告 繼續瀏覽後續

這艘名為Euroferry Olympia號的渡輪，原訂由希臘駛往義大利，昨天途中起火燃燒。

ERT電視台表示，由於渡輪上火勢，救難人員無法登船救援，但動用多艘拖船將渡輪拖往科孚島附近。

據報導，今天下午渡輪在科孚島以北約僅6海里（約11公里）處；焦急家屬們也在上午陸續抵達。

大風一吹，火勢又起，渡輪濃密黑煙竄向天際，希臘國營雅典通訊社（ANA）報導，船上溫度已達攝氏500度。

海岸巡防署表示，失蹤人員都是聯結車司機，來自保加利亞有7人、希臘3人、土耳其1人，以及立陶宛1人。

船上280名乘客昨天已疏散到科孚島。起火原因目前仍不清楚。

希臘海運與島嶼政策部長普拉基奧塔基斯（Giannis Plakiotakis）表示，海事事故調查服務部門（Maritime Accident and Incident Investigation Service）已在當地展開調查。

ERT電視台報導，渡輪船長和兩名工程人員昨天已移送檢方。

義大利環境部表示，經義大利海岸巡防飛機空中偵查，渡輪燃料「可能外泄」。並說，渡輪上載有約800立方公尺燃料，以及23公噸「腐蝕性危險物品」。

普拉基奧塔基斯告訴Skai電視台說，渡輪火勢撲滅後，會拖往安全地點，以便抽掉燃料，避免造成海上污染。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP