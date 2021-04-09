義大利男高音波伽利 沙烏地世界遺產古墓開唱

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（法新社沙烏地阿拉伯歐拉9日電） 沙烏地阿拉伯古城、聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產黑格拉（Hegra），迎來義大利男高音波伽利（Andrea Bocelli）的世界級演出。

這場音樂盛宴昨天在歐拉（Al-Ula）舉行，波伽利帶來家人連袂演出，背景是宛如被切割成岩山的古墓與風沙橫掃的遺址，這裡長期以來與世隔絕，外界普遍視為一座露天博物館。

沙國當局砸下數十億美元來開發這類遺址，從頭開始打造觀光業，致力推動經濟多元化，以降低對石油產業的依賴。

負責電視轉播的主辦單位表示，已至少在沙國2度表演的波伽利，是目前已知在黑格拉古城舉辦音樂會的第一人。

波伽利和年幼女兒維吉尼亞（Virginia）合唱加拿大民謠詩人李歐納柯恩（Leonard Cohen）的「哈利路亞」（Hallelujah）。但由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情限制，現場僅不到300名觀眾。

沙國在2019年首度開放觀光簽證。

沙國已邀請國際知名藝人像是珍娜傑克森（Janet Jackson）、饒舌歌手50 Cent、甚至南韓偶像團體防彈少年團（BTS）來舉辦演唱會，這在保守的沙國4年前是完全不可能的事情，近來才放寬數十年來對娛樂產業的限制。

不過這場疫情也讓沙國推動觀光業的雄心壯志踩了剎車。沙國迄今累計39.5萬人確診與6700人病故。

© 2021 AFP