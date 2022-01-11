義大利疫情緊繃 總理稱沒打疫苗者是問題根源

（法新社羅馬10日電） 義大利總理德拉吉今天敦促民眾接種COVID-19疫苗，並指責那些沒打疫苗的人「是我們面臨的大部分問題之源」。在此同時，該國再次收緊COVID-19相關防疫規範。 今天生效的新限制措施禁止沒打疫苗的人進入餐廳、健身房、泳池、劇院、戲院、參加體育活動、搭乘大眾交通工具，唯一例外的是近期曾染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）但已康復者，不在此限。 這些措施是在義大利染疫人數急遽上升後開始實施，該國是2020年年初時、第一個被疫情襲擊的歐洲國家，至今已有近14萬人因染疫喪命。

廣告 繼續瀏覽後續

德拉吉（Mario Draghi）在記者會中強調，儘管病例仍在持續增加中，像今天就通報又有10萬人確診，但現在的情況與去年冬天不同，因為疫苗施打計畫當時還未展開，必須封城以免醫院不堪負荷。 他說：「今天我們面臨的大部分問題，取決於我們社會中存在未打疫苗者此一事實。」 他說：「沒打疫苗的人，比較容易染疫或變成重症患者」，為醫院帶來壓力。他敦促「所有還沒打疫苗的義大利人趕快去打」。 12歲以上的義大利人中，有超過86%已經完整接種疫苗，同時在該國6000萬人口中，有2300萬人已經打了追加劑。 在義大利，疫苗也開放給5歲（含）以上兒童接種。 下個月起，義大利政府將要求50歲以上民眾必須接種疫苗。 儘管校長們、醫師工會和部分地方的市長呼籲，將返校時間至少延後兩周，但絕大部分學校都在今天展開新學期。 德拉吉重申，讓孩子回到學校上課是當務之急。 他說：「我們必須小心、非常謹慎，但也要把對經濟和社會的影響降到最低。更重要的是，從心理學、教育學的觀點來看，關閉學校對男女學童的影響最大。」 米蘭沙柯醫院（Sacco de Milan hospital）首席病毒學家賈利（Massimo Galli）稍早曾提出警告，開放學校是「輕率且不合理的」，公共衛生專家裡查迪（Walter Ricciardi）也形容這個情況具有「爆炸性」。

© 2022 AFP