義大利痛宰瑞士 歐國杯率先晉級16強

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（法新社巴黎16日電） 因疫情順延一年至今夏的2020歐國杯足球賽（Euro 2020），主場作戰的義大利今天靠羅卡特利（Manuel Locatelli）梅開二度，終場3比0擊敗瑞士，成為本屆賽會首支晉級16強的隊伍。

同為A組的威爾斯2比0擊敗土耳其，晉級16強也僅一步之遙，只要在20日於羅馬逼和義大利就能達標。

義軍贏球後目前國際賽連29場不敗，過去10戰全勝且一球未失。

主帥曼奇尼（Roberto Mancini）接受義大利國家電視台（RAI）訪問時說：「我們踢得好，希望不計代價取勝，要在5天內贏兩場球不容易，但選手們拚出一個好的開局。」

義大利盼尋求繼1968年後隊史第2座歐國杯冠軍。

上周在羅馬3比0大勝土耳其後，義大利今天乘勝追擊，羅卡特利第26與第52分鐘各進一球，成為義軍新英雄，因莫比萊（Ciro Immobile）第89分鐘錦上添花踢進球隊第3分。

瑞士隊日前與威爾斯踢和，今天又慘遭義大利毒手，20日在亞塞拜然的巴庫對戰土耳其非贏不可，還得祈求義大利擊敗威爾斯，才能爭取一線生機晉級。

© 2021 AFP