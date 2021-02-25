義大利認定外送屬僱員 對Uber Eats等平台開罰

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（法新社羅馬23日電） 義大利檢察官今天告訴包括Uber Eats在內各家外送平台，他們的外送員屬公司僱員（employees）而非獨立工作者，並就業者違反勞工安全法規開罰7.33億歐元（約250億新台幣）。

米蘭檢察署發表聲明指出，優食（Uber Eats）、Glovo、Just Eat與戶戶送（Deliveroo）等餐點外送平台，必須為在2017至2020年間工作的6萬多名外送員，提供固定薪資的非永久合約。

米蘭檢察長葛瑞柯（Francesco Greco）說：「我們不能再把外送員當奴隸，該是時候把他們視為需要法律保障的公民了。」

檢方指出，這4家公司也應回溯支付社會安全與保險費用。儘管檢方並未明確說明金額，但這筆帳應不低於數億歐元。

此外，檢方規定外送平台公司也應提供外送員足夠的衣裝，包括安全帽、手套、反光背心與預防新型冠狀病毒的口罩，另應配給公司的機踏車。

檢方也要求這些公司支付總計約7.33億歐元（約9億美元）與勞安有關的罰金，若有其他違規情事金額可能還會增加。

義大利檢方給業者90天時間落實相關規範。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP