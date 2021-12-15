義大利防疫新規 16日起從歐盟入境全得篩檢

（法新社羅馬15日電） 義大利自明天起將收緊從歐洲聯盟（EU）國家入境的限制，除規定每個人都須接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢，沒打疫苗的人還得隔離5天。

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新規定實施前，自歐盟國家入境義大利的人只須出示疫苗接種、近期染疫康復或是篩檢結果為陰性的證明即可。

發言人表示，衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）昨晚簽署命令，「規定從歐盟國家入境的所有人，有義務在啟程前提出篩檢陰性證明」。

「未接種疫苗者，除了陰性證明，並規畫實施5天隔離。」

至於從歐盟境外抵達的未接種疫苗人士，早就必須隔離；就算打過疫苗也須篩檢。

新措施有效期間自12月16日至明年1月31日，目前歐洲正對抗新變異株病毒Omicron擴散所造成的新一波疫情。

現今全球確診病例多半是因Delta變異株造成。初步資料顯示，Omicron可能對疫苗具抗藥性，因此傳染力比Delta更強。

義大利在2020年初成為第一個經歷COVID-19重大疫情的歐盟國家。

近幾個月來，義大利試圖運用健康通行證來控制感染人數。通行證上會顯示疫苗接種、近期染疫康復或是陰性篩檢結果等證明，每個人從上班到上餐廳都得使用。

義大利昨天通報新增逾2萬起COVID-19病例、120人病故。

© 2021 AFP